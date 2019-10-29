День разборок: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения еще одной бывшей жены

Спор между Дмитрием Тарасовым и его экс-супругой Оксаной Пономаренко длится уже не первый день. Причиной стал иск в суд, который подал футболист в отношении Оксаны. Об этом сообщила сама Пономаренко. При этом она отметила, что не знает, в чем причина обращения в инстанцию.

Дмитрий отреагировал на ситуацию в своем микроблоге. Он заявил, что причиной стало то, что предыдущее решение суда относительно алиментов, которые он должен выплачивать экс-жене, было вынесено 8 лет назад. По его словам, с тех пор многое в его жизни изменилось — родился один ребенок, а в настоящий момент его нынешняя супруга ожидает второго. Помимо этого, как утверждает спортсмен, он не получает зарплату.

На эти доводы Оксана отреагировала быстро. Она адресовала бывшему мужу ряд вопросов. В частности, относительно разрешения на выезд их общей дочери Ангелины за границу. Пономаренко отметила также, что Дмитрий якобы отказался выдавать ей свидетельство о рождении ребенка.

На своей странице в Instagram Тарасов постарался ответить на все вопросы бывшей супруги. В частности, он убедил ее в том, что привязан к Ангелине. «Я люблю свою дочь, какие бы байки ты там не придумывала», — написал футболист. Тарасов язвительно отметил, что его супруга творчески подходит ко всем вопросам — «будь то выяснение отношений между нами во всеуслышание или, например, когда создаешь всякого рода трудности и неудобства для моего общения с дочерью».

Дмитрий обратил внимание на то, что Ангелина ходит в школу без мобильного телефона, несмотря на то, что он купил ей два. Тем не менее, как он подчеркивает, он видел фото девочки с телефоном в руках. «Я вижу путаницу в твоих показаниях», — пишет Тарасов.

Футболист также отметил, что в настоящий момент разрешение на выезд ребенка от второго родителя. Что касается свидетельства о рождении, то спортсмен признается, что хотел передать его лично старшей дочери, однако связь с ней неожиданно прервалась.

В этот же день Тарасов объяснял подписчикам, что он «добрячок по жизни» и не выселял еще одн бывшую супругу Ольгу Бузову из квартиры после разводы. Футболист дал понять, что экс-возлюбленные пытаются очернить его честное имя.