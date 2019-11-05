«Парень классный»: Галкин похвалил двухлетнего сына Собчак

5 ноября отмечает день рождения экс-ведущая проекта «Дом-2», новоиспеченная супруга режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак. Знаменитость отпраздновала свой 38-й день рождения. В Instagram телеведущая опубликовала трогательный видеоролик с поздравлением двухлетнего сына Платона. Малыш сумел растрогать даже шоумена Максима Галкина.

Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса лично поздравил именинницу с днем рождения, подметив, что Ксении невероятно повезло с наследником.

«С Днём рождения!! Парень классный», — добавил Галкин.

Словам возлюбленного Аллы Борисовны вторит и нынешняя избранница Владимира Преснякова-младшего.

«Мой сынок меня этим же стихотворением поздравлял!!! Платон очень на тебя похож! С Днём рождения! Счастья», — обратилась к Собчак выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская.

Одной из первых именинницу с 38-летием поздравила и супруга модельера Валентина Юдашкина Марина.

«С днем рождения! Это счастье сидит на диване… Очень хороший и сладкий!» — отметила мама звездного дизайнера Галины Юдашкиной.

Сама Ксения в одном из интервью призналась, что она благодарна бывшему супругу Максиму Виторгану за такого замечательного ребенка. С появлением Платона в жизни телеведущей появился новый смысл.