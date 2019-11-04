Виторган после критики Миро занялся сыном

Случайно или нет, но сразу же после резкой критики блогера Лены Миро Максим Виторган сводил сына Платона на аттракционы и отчитался об этом в Instagram.

Напомним, острая на язык девушка раскритиковала Собчак и ее бывшего мужа за то, что они совсем забыли про своего маленького сына. По словам блогера, светская львица и актер сразу же после развода бросились налаживать свою личную жизнь. Собчак – с Богомоловым, Виторган – с Нинидзе. А вот Платон оказался за бортом родительской любви и внимания. По ее мнению, быть брошенными – это удел всех детей разведенных родителей.

При этом Миро заявила, что искренне радуется за Виторгана, который нашел утешение в Нино. Она-то уж явно лучше и добрее Ксении, считает блогер.

Отметим, что Собчак, в отличие от Виторгана, не стала после публикации Миро демонстрировать заинтересованность в ребенке. Все ее посты в социальных сетях в последнее время посвящены новоиспеченному супругу Константину Богомолову.