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Виторган после критики Миро занялся сыном

Актер сводил Платона на аттракционы.

Виторган после критики Миро занялся сыном
Максим Виторган. Фото Global look press

Случайно или нет, но сразу же после резкой критики блогера Лены Миро Максим Виторган сводил сына Платона на аттракционы и отчитался об этом в Instagram.

Напомним, острая на язык девушка раскритиковала Собчак и ее бывшего мужа за то, что они совсем забыли про своего маленького сына. По словам блогера, светская львица и актер сразу же после развода бросились налаживать свою личную жизнь. Собчак – с Богомоловым, Виторган – с Нинидзе. А вот Платон оказался за бортом родительской любви и внимания. По ее мнению, быть брошенными – это удел всех детей разведенных родителей.

Максим Виторган с сыном Платоном. Фото
Максим Виторган с сыном Платоном. Фото https://www.instagram.com/mvitorgan/

При этом Миро заявила, что искренне радуется за Виторгана, который нашел утешение в Нино. Она-то уж явно лучше и добрее Ксении, считает блогер.

Отметим, что Собчак, в отличие от Виторгана, не стала после публикации Миро демонстрировать заинтересованность в ребенке. Все ее посты в социальных сетях в последнее время посвящены новоиспеченному супругу Константину Богомолову.

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Ксения СобчакЛена МироМаксим ВиторганНино НинидзеПлатонПлатон Виторгансын Платон
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Виторган после критики Миро занялся сыном
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