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Галкин о двойняшках: «Алла их воспитывает без излишнего ворчания»

При этом себя шоумен назвал «занудным папашей».

Галкин о двойняшках: «Алла их воспитывает без излишнего ворчания»
Алла Пугачева с сыном Гарри (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Максим Галкин оценил материнские качества Примадонны отечественной эстрады. Шоумен не сомневается, что Алла Борисовна превосходно справляется с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой, пока он находится на гастролях. Заботиться о малышах Пугачевой помогают опытные нянечки. При этом сама певица не пренебрегает своими родительскими обязанностями. Так, перед сном артистка может прочесть детям книжки со сказками, в качестве дневных развлечений Примадонна разрешает младшей дочке устраивать импровизированный показ мод, используя в качестве аксессуаров ее концертные шляпки. Кроме того, Алла Борисовна сама сочиняет детские песенки, которые исполняет вместе с наследниками, аккомпанируя на пианино.

«Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша!! Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания», — отметил шоумен, говоря о шестилетних двойняшках Гарри и Лизе.

Напомним, что Алле Борисовне пришлось оставить детей на попечение нянечек ради поездки в Белоруссию. Певица выступила с концертом в Минске, пригласив Анастасию Волочкову принять участие в ее шоу. Тем временем супруг Пугачевой отправился на гастроли в Киров. Именно поэтому шоумен не смог сопровождать Примадонну в поездке.

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Алла Пугачевадети звездЗвездные детиКрситина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Галкин о двойняшках: «Алла их воспитывает без излишнего ворчания»
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