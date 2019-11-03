Галкин о двойняшках: «Алла их воспитывает без излишнего ворчания»

Максим Галкин оценил материнские качества Примадонны отечественной эстрады. Шоумен не сомневается, что Алла Борисовна превосходно справляется с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой, пока он находится на гастролях. Заботиться о малышах Пугачевой помогают опытные нянечки. При этом сама певица не пренебрегает своими родительскими обязанностями. Так, перед сном артистка может прочесть детям книжки со сказками, в качестве дневных развлечений Примадонна разрешает младшей дочке устраивать импровизированный показ мод, используя в качестве аксессуаров ее концертные шляпки. Кроме того, Алла Борисовна сама сочиняет детские песенки, которые исполняет вместе с наследниками, аккомпанируя на пианино.

«Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша!! Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания», — отметил шоумен, говоря о шестилетних двойняшках Гарри и Лизе.

Напомним, что Алле Борисовне пришлось оставить детей на попечение нянечек ради поездки в Белоруссию. Певица выступила с концертом в Минске, пригласив Анастасию Волочкову принять участие в ее шоу. Тем временем супруг Пугачевой отправился на гастроли в Киров. Именно поэтому шоумен не смог сопровождать Примадонну в поездке.