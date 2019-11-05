Мужчины Ксении Собчак: миллионер, чужой муж, актёр и другие

5 ноября – день рождения Ксении Собчак. В ее жизни, наполненной политикой, журналистикой, поездками и встречами, всегда находилось место мужчинам. Многим мужчинам.

И в этом нет ничего удивительного – наоборот, естественно для женщины. Только вот венчаться Ксения решилось лишь с одним – с Константином Богомоловым.

Кто еще мог претендовать на звание мужа Ксении, кому это удалось, а кому – нет?

Вячеслав Лейбман – яблоко раздора между Собчак и Волочковой

Не секрет, что Ксения Собчак и Анастасия Волочкова долгое время враждовали. Но вот что стало причиной разрыва между бывшими близкими подругами?

Как утверждает Ксения, Настя «увела» ее возлюбленного – Вячеслава Лейбмана, председателя совета директоров «Феникс-Холдинг». Ксения Анатольевна не раз рассказывала в интервью о том, что она показывала Волочковой Москву, вводила ее в «высшее общество», познакомила с многими влиятельными людьми… И вот – такая благодарность!

Между тем, Волочкова рассказывает прямо противоположную историю: что это ее Ксюшина мама попросила показать дочке Москву и помочь завести нужные знакомства.

По некоторым сведениям, Настя сблизилась с Лейбманом только после того, как у Ксении появился новый воздыхатель – предприниматель Умар Джабраилов, и она все чаще стала появляться в его компании.

Умар Джабраилов – ностальгия по отношениям спустя 16 лет

Миллионер Умар Джабраилов буквально на днях неожиданно опубликовал в сети свою совместную фотографию с Ксенией Собчак. Мало того – Джабраилов написал, что это был «головокружительный роман» и дал понять, что скучает по тем временам.

Телеведущая подтвердила: «Да, это было красивое время! Всегда в памяти».

Что ж, в 19 лет (именно столько было Ксении в то время), наверное, все кажется красивым и незабываемым. Но их роман и вправду вызвал тогда много разговоров: 42-летний бизнесмен осыпал девушку бриллиантами и преподнес ей новенький BMW. Впоследствии Ксения вспоминала, что Умар умело кружил головы девушкам: умный, начитанный, известный, привлекательный, щедрый…

Джабраилов и Собчак прожили вместе 3 года. Все это время близкие Ксении переживали, что богемный образ жизни, который она вела с Умаром, плохо влияет на девушку. Но вскоре повод для беспокойства исчез: пара разошлась, сумев сохранить приятельские отношения.

Александр Шустерович – в одном шаге от брака

Следующим избранником Ксении стал бизнесмен Александр Шустерович. Она всерьез собиралась за него замуж – в 2005 году, казалось, их свадьба неотвратима, даже свадебное платье было заказано у Валентина Юдашкина.

Однако Ксения отменила свадьбу в последний момент. То ли она была не готова к настолько серьезному шагу, то ли, как поговаривали, родные Александра воспротивились его женитьбе на Ксюше, не отличавшейся примерным поведением…

Дмитрий Савицкий – не выдержал ревности

Почти три года Ксения была вместе с генеральным директором «Серебряного дождя» Дмитрием Савицким. Мужчина потом признавался в интервью, что ему тяжело было выносить постоянную ревность Ксюши, называл ее «собственницей» и отдал ей «первое место по ревности» из всех своих женщин.

Впрочем, после расставания Собчак и с ним осталась друзьями, продолжив работать на «Серебряном дожде».

Олег Малис – увела от гражданской жены

В 2010 году вокруг имени Ксении Собчак снова бурлили страсти – ее обвиняли в том, что она увела из семьи Олега Малиса, вице-президента компании «Альтима».

Ходили слухи о том, что гражданская жена Олега, Елена, закрутила роман с Дмитрием Савицким, и вот за это якобы Ксения и мстила разлучнице, начав отношения с ее гражданским мужем.

Как бы там ни было, но окончился и этот роман, оставив после себя шлейф разговоров и пересудов.

Сергей Капков – хотел жениться, но опоздал

Как и с Олегом Малисом, с депутатом Сергеем Капковым Ксения съездила на «Новую волну». Влюбленные нисколько не скрывались, несмотря на присутствие в жизни Сергея жены и двоих детей.

Капков уже совсем было решил уйти из семьи ради Ксении, но она поставила точку в их отношениях, заведя роман сначала с театральным режиссером Эдуардом Бояковым, а затем – с оппозиционером Ильей Яшиным.

Илья Яшин – юноша бледный со взором горящим

Интерес к политике удачно совпал у Ксении Собчак с интересом к оппозиционеру Илье Яшину. Как раз в то время в стране входило в моду протестное движение, и роман с Ильей был наполнен революционными страстями… Но в какой-то момент подошел к концу и этот этап в жизни Собчак.

Максим Виторган – законный супруг

Свадьба с актером Максимом Виторганом произошла в секрете от всех, о ней узнали уже постфактум, в феврале 2013 года. Осенью 2016-го Ксения родила сына, которому дали имя Платон.

А уже в начале 2019 года супруги развелись, признавшись, что уже давно живут отдельно друг от друга и стали чужими людьми.

Константин Богомолов – перед Богом и людьми

И вот – сентябрь 2019 года, пятница, 13-е, и торжественное прибытие к храму на венчание Ксении Собчак и ее нового избранника – режиссера Константина Богомолова.

Кто только не высказался о черном катафалке, на котором они проехали через Москву! Теперь Ксения – венчанная жена. Надеемся, что этот брак — надолго.

Мы поздравляем Ксению Анатольевну с днем рождения и желаем, конечно же, самого главного – любви и семейного счастья.