Бузова лично поздравила Самойлову с четвертой беременностью

Ведущая «Дома-2» не оставила без внимания новость о пополнении в семье Джигана.

Участница шоу «План Б» и по совместительству экс-супруга полузащитника Дмитрия Тарасова лично поздравила Оксану Самойлову с четвертой беременностью. Ольга Бузова не смогла оставить без внимания новость о пополнении в семье Джигана. Напомним, что пара воспитывает троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Маю.

Возлюбленный Оксаны давно мечтает о наследнике. Однако, по словам модели, четвертая беременность стала для них неожиданностью: «Сами в шоке», — уверяла Самойлова. Избранница рэпера тщательно следит за фигурой — ей с легкостью удалось сбросить лишний вес после родов. Младшая дочь пары появилась на свет в 2017 году и, спустя два года, многодетная мамочка вновь объявила о прибавлении.

«Ааааа!! Мои поздравления», — обратилась к модели Ольга Бузова.

Напомним, что вместе с Тимуром Батрутдиновым ведущая «Дома-2» участвует в новом романтическом реалити-шоу «План Б». Ольге предстоит выбрать возможного избранника, а резиденту Comedy Club — девушку, покорившую его сердце. При этом Тимур полагает, что каждого потенциального мужчину Бузова будет сравнивать с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.