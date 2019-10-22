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«Бузова — это навсегда»: Водонаева предрекла долгую карьеру ведущей «Дома-2»

Знаменитость не сомневается: Ольга должна полагаться только на свою интуицию.

«Бузова — это навсегда»: Водонаева предрекла долгую карьеру ведущей «Дома-2»
Алена Водонаева (Фото: Globallookpress.com)

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники поделилась мнением на тему популярности Ольги Бузовой. Телеведущая подметила, что не так давно Хабибу Нурмагомедову удалось обогнать бывшую жену полузащитника Дмитрия Тарасова по количеству подписчиков в Instagram. После этого, по словам Алены, в прессе тут же появились заголовки о том, что ведущая телестройки в один прекрасный момент столкнется с неизбежным: потерей интереса к собственной персоне.

Однако Водонаева искренне надеется, что такое в жизни Бузовой произойдет не скоро. Телеведущая философски подметила, что многие знаменитости в конечном итоге выпадают из обоймы, но происходит это в тот момент, когда публика начинает уставать от своего кумира.

Алена советует Ольге доверять исключительно своей интуиции (Фото: Instagram.com/buzova86)

«Оле не о чем беспокоиться, ведь Бузова — это навсегда… Конечно, для любой знаменитости на пике популярности очень важно почувствовать момент, когда нужно притормозить», — подметила Алена в колонке для 7days.ru, добавив, что «перекормленная» аудитория в один момент может отвернуться от звезды, избрав себе нового любимчика.

Телеведущая не исключает: с той же проблемой может столкнуться и Ольга из-за своей большой «медийной активности». При этом Водонаева уверена, что Бузова сможет с легкостью справиться с любой кризисной ситуацией, доверившись своей интуиции.

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«Дом-2»Алена ВодонаеваДмитрий ТарасовЗвездный стильОльга Бузовастиль звезд
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«Бузова — это навсегда»: Водонаева предрекла долгую карьеру ведущей «Дома-2»
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