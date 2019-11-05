«Сами в шоке»: жена Джигана не планировала четвертую беременность

Оксана Самойлова до сих пор не может привыкнуть к мысли, что подарит возлюбленному еще одного малыша.

31-летняя Оксана Самойлова подтвердила информацию о четвертой беременности, опубликовав в Instagram свежее отпускное фото с пляжа. В кадре многодетная мамочка запечатлена рядом с Джиганом в купальнике. Тем самым, модель перестала скрывать от подписчиков заметно округлившийся животик. Девушка намекнула, что она не планировала беременность.

«Сами в шоке» — лаконично отметила Оксана.

Ни для кого не секрет, что избранник Самойловой мечтает о долгожданном наследнике. Пока у пары рождались только девочки. В звездном семействе подрастают: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.

С радостным событием и будущим пополнением Самойлову одной из первых поздравила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Знаменитость надеется, что у дочерей Джигана в скором времени появится братик, а у рэпера — сын, о котором он так давно мечтал.

«Давайте мальчишку», — обратилась к Оксане артистка.

К слову, ранее беременность приписали 36-летней актрисе из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» Светлане Ходченковой. Девушка появилась на одном из светских мероприятий в бирюзовом жакете оверсайз, замаскировав фигуру объемным нарядом.