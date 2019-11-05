ЗВЕЗДЫ

«Сами в шоке»: жена Джигана не планировала четвертую беременность

Оксана Самойлова до сих пор не может привыкнуть к мысли, что подарит возлюбленному еще одного малыша.

«Сами в шоке»: жена Джигана не планировала четвертую беременность
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram.com/samoylovaoxana)

31-летняя Оксана Самойлова подтвердила информацию о четвертой беременности, опубликовав в Instagram свежее отпускное фото с пляжа. В кадре многодетная мамочка запечатлена рядом с Джиганом в купальнике. Тем самым, модель перестала скрывать от подписчиков заметно округлившийся животик. Девушка намекнула, что она не планировала беременность.

«Сами в шоке» — лаконично отметила Оксана.

Ни для кого не секрет, что избранник Самойловой мечтает о долгожданном наследнике. Пока у пары рождались только девочки. В звездном семействе подрастают: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.

С радостным событием и будущим пополнением Самойлову одной из первых поздравила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Знаменитость надеется, что у дочерей Джигана в скором времени появится братик, а у рэпера — сын, о котором он так давно мечтал.

«Давайте мальчишку», — обратилась к Оксане артистка.

Оксана Самойлова показала округлившийся животик (Фото: Instagram.com/samoylovaoxana)

К слову, ранее беременность приписали 36-летней актрисе из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» Светлане Ходченковой. Девушка появилась на одном из светских мероприятий в бирюзовом жакете оверсайз, замаскировав фигуру объемным нарядом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездДжиганЗвездные детиОксана Самойлова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сами в шоке»: жена Джигана не планировала четвертую беременность
Интересно?
Поделись с друзьями: