Самойлова призналась, что ее младшая дочь донашивает вещи за старшей

Хорошие вещи времени не знают, что доказывает звездное семейство Джигана.

Подписчики удивляются, как Оксане Самойловой удается успевать все на свете. Она воспитывает троих дочерей, удивляет мужа романтиками и ведет популярную страничку в Instagram. А если добавить к этому и то, что Оксана выглядит просто фантастически, то перед нами настоящая «супервумен».

На днях же фанаты отметили, что девушка еще и семейным бюджетом распоряжается на редкость грамотно. Оксана решила не покупать осеннее пальто для малышки Леи, а передать ей по наследству вещицу старшей сестры.

«Смотри, как тебе красиво в курточке. Да, можно ходить», — показала Оксана леопардовый пуховичок на младшей дочке.

Сразу видно, что девочка растет модницей в маму и крутится перед зеркалом.

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Напомним, ранее Оксана делилась с поклонниками, что быть мамой троих совсем не сложно. Главное, правильно организовать собственный день. А еще старшие дочери Самойловой и Джигана, 8-летняя Ариэлла и 5-летняя Лея, уже помогают родителям с крошкой Майей.