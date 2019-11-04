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Ходченкова в жакете оверсайз спровоцировала слухи о беременности

36-летняя актриса скрыла фигуру с помощью объёмного наряда.

Ходченкова в жакете оверсайз спровоцировала слухи о беременности
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» поделилась с верными почитателями свежим кадром из фотосессии. 36-летняя Светлана Ходченкова последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Ранее Эвелина Хромченко напомнила представительницам прекрасного пола о голливудском тренде — моде на удлиненный или или смокинговый жакет.

Так, актриса примерила актуальный в этом сезоне бирюзовый пиджак с водолазкой той же цветовой палитры, подчеркнув длину ног кожаными ботфортами. При выборе наряда Светлана никак не ожидала, что жакет свободного кроя спровоцирует новые слухи о беременности.

Поклонники знаменитости предположили, что артистка попыталась скрыть округлившийся животик. Сама Ходченкова на замечания подписчиков, касающиеся ее фигуры, никакого внимания не обратила, проигнорировав вопросы о возможном пополнении.

Ранее в прессе активно муссировалась информация о том, что актриса якобы закрутила роман с Семеном Слепаковым.

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Александр ВасильевЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стильСветлана ХодченковаСемен СлепаковЭвелина Хромченко
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Ходченкова в жакете оверсайз спровоцировала слухи о беременности
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