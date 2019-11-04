Поздний завтрак: Рудковская продемонстрировала свой «скромный» праздничный стол

Яна Рудковская в последнее время едва находит время на отдых. Она помогает мужу Евгению Плющенко с его ледовым шоу «Золушка», а также готовится к премьере шоу Ксении Собчак «ЯнаСупер», где покажут ее жизнь без прикрас. Накануне супруг продюсера отпраздновал день рождения. По всей видимости, даже в такой особенный день у светской львицы было много дел, поэтому она легла поздно и позволила себе проснуться не так рано, как обычно.

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В День народного единства Яна выспалась и уже по-традиции показала поклонникам свой завтрак. Не раз блондинка признавалась, что эту рубрику любят ее поклонники не только в России, но и зарубежом. Праздничный стол она украсила в алых тонах. на тарелке с красным узором стояла кастрюлька с рисовой кашей, а рядом на подставке остужалось яйцо всмятку. Также к чаю для Рудковской было приготовлено пирожное с ягодами.

Несмотря на столь скромные блюда, стол украсили букеты с розами и другими цветами. Также стояла ваза с фруктами.

«Поздний завтрак, и я первый раз выспалась, а цвет настроения — красный», — написала Яна.

Она сообщила, что уго готов тизер первой серии нашего шоу «ЯнаСупер». Звезда поинтересовалась у подписчиков, хотят ли они его увидеть. Однако большинство поклонников приняли обсуждать завтрак продюсера. «Очень красивые красные вкрапления на нейтрально бежевом. И аппетитно и изыскано! Браво!», «А красный цвет обозначает цвет праздника, радости, а значит будет успех», «Очень ярко и красиво, но для вас — скромно», — высказались пользователи Сети.