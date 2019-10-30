Собчак и Рудковская выдержали натиск журналистов на презентации нового проекта

Ранее стало известно, что Ксения Собчак выкупила права на съемки реалити-шоу в стиле «Семейства Кардашян». Как оказалось, героине проекта стала Яна Рудковская и ее семья. Девушку еще летом повсюду стали преследовать камеры. Новое шоу получило название «Янасупер». К слову, знаменитый продюсер стала его героем не ради славы, так как ее уже давно знает вся страна. Одни любят за ее работу с артистами, а другие обожают изысканные завтраки знаменитости, которые обсуждает весь Инстаграм.

больше по теме Рудковская впервые за долгое время сменила прическу и цвет волос Светская львица решилась на преображение ради секретной фотосессии.

Неудивительно, что две блондинки решили устроить пресс-завтрак вместо обычной встречи с журналистами. В ресторане Cristal Room Baccarat Ксения и Яна ответили на вопросы корреспондентов и презентовали первую серию реалити «ЯнаСупер». Примечательно, что для совместного появления на публике девушки оделись в одной цветовой гамме. Собчак облачилась в вязанное платье длиной по щиколотку, которое дополнила тонким кожаным поясом и остроносыми ботильонами.

Рудковская облачилась в яркую юбку плиссе и черный приталенный жакет. Накануне она сменила прическу и цвет волос. Светская львица выглядела посвежевшей.

«Провели пресс-завтрак и ответили на вопросы журналистов, а также показали первую серию нашего реалити-шоу! Говорят, что равнодушных не было. Вопросы после просмотра были самые разные, но мы натиск выдержали и 9 ноября ждём ваших отзывов после премьеры», — поделилась Яна в соцсети.

Поклонники не стали скрывать, что с нетерпением ждут премьеры нового проекта. Им очень хочется увидеть, как живет светская львица и как она себя ведет в обычной жизни.