«Дополнительные игрушки»: Рудковская придумала, как заставить сына работать

Саша Плющенко растет трудолюбивым и спортивным ребенком – в папу. И прагматичным – в маму. Уже не в первый раз мальчик демонстрирует серьезные задатки капиталиста.

Мы уже писали о том, что с журналистами в последнее время он общается за плату. Правда мзду малыш берет смешную и детскую – игрушками. Но все-таки!

Яна Рудковская видит в своем отпрыске не только великого фигуриста, но и модель. Поэтому вместо игр со сверстниками Саша нередко работает на фотосессиях, показывая в брендовых нарядах свою знаменитую растяжку, сообщает программа «В теме» (телеканал «Ю»). «Попробуй постой в полном шпагате 35 дублей подряд», — удивилась ведущая шоу Стеша Маликова.

Однако мама Гномыча нашла способ простимулировать своего ребенка. В ход идут те же приемы, что и в случае с акулами пера. «Дополнительные игрушки! Стоять-стоять-стоять», — говорит Яна сыну, который уже еле держится на ногах перед объективом фотокамеры.

И, похоже, что эта схема в семье вполне отлажена. На другой фотосессии начинающая модель уже сама уточняет условия сделки: «Мама, а дополнительные игрушки точно будут?»