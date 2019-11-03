«Пусть твои ангелы разрывают всех на льду»: Рудковская поздравила Плющенко с днем рождения

В своем официальном аккаунте Instagram российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская очень трогательно и с любовью поздравила своего супруга, Евгения Плющенко, с днем рождения. Она пожелала фигуристу исполнения всех желаний и чтобы его ангелы «разрывали всех на льду». Яна упомянула, что 37 лет это отличный возраст для новых свершений, а также поблагодарила его за то, что Евгений есть в ее жизни.

В последний день весны Яна Рудковская показала главного охранника своего дома. Загородный коттедж семейства Рудковской и Плющенко сторожит тибетский мастиф — одна из самых дорогих и редких пород собак на планете. 16 октября стало известно, что Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей. При этом супруга Евгения Плющенко очень хочет дочку.