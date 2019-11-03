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«Пусть твои ангелы разрывают всех на льду»: Рудковская поздравила Плющенко с днем рождения

Главному фигуристу страны 3 ноября исполнилось 37 лет.

«Пусть твои ангелы разрывают всех на льду»: Рудковская поздравила Плющенко с днем рождения
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

В своем официальном аккаунте Instagram российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская очень трогательно и с любовью поздравила своего супруга, Евгения Плющенко, с днем рождения. Она пожелала фигуристу исполнения всех желаний и чтобы его ангелы «разрывали всех на льду». Яна упомянула, что 37 лет это отличный возраст для новых свершений, а также поблагодарила его за то, что Евгений есть в ее жизни.

В последний день весны Яна Рудковская показала главного охранника своего дома. Загородный коттедж семейства Рудковской и Плющенко сторожит тибетский мастиф — одна из самых дорогих и редких пород собак на планете. 16 октября стало известно, что Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей. При этом супруга Евгения Плющенко очень хочет дочку.

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Дима БиланЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская
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«Пусть твои ангелы разрывают всех на льду»: Рудковская поздравила Плющенко с днем рождения
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