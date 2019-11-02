ЗВЕЗДЫ

Орбакайте в откровенном наряде не смогла затмить мужа и дочку

Звездная семья нарядилась в костюмы по случаю Хеллоуина.

Орбакайте в откровенном наряде не смогла затмить мужа и дочку
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте выступает на сцене не только как певицы, но и актриса. За свой труд она недавно получила сразу две награды. Очень большую поддержку ей оказывает семья. Алла Пугачева не скрывает, что гордится наследницей. Рядом с артисткой также всегда находятся муж Михаил Земцов и младшая дочка Клавдия. На днях певица изменила прическу. Как оказалось, она это сделала не просто так.

Розовый парик-каре оказался частью откровенного образа для празднования Хеллоуина. Позже она облачилась в необычное силуэтное платье карамельного цвета, верх которого состоял из сетки, оголяющей декольте. За спиной артистки виднелись розовые крылья. Супруг Кристины надел костюм индийского принц, который оказался ему очень к лицу. Вместе с родителями отправилась на вечеринку и Клавдия. Она предпочла черное платье с полупрозрачными рукавами. Волосы ее были заплетены в косички, а на щеке нарисована звездочка.

Оказалось, что звездная семья приехала в США и посетила также музей тыквенного искусства. Не так давно там побывала Анна Нетребко. На фото Орбакайте первым отреагировал Максим Галкин. «Костюмы — отпад! Интерьер знакомый», — написал он.

А поклонники обратили внимание на мужа и дочку певицы, хоть у Кристины и был самый откровенный наряд. «Мужу костюм как идет», «Дочка копия отца», «На этом фото Клава похожа на папу…», «Клавдия как на отца похожа…», «Глазки-то мамины», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Орбакайте примеряла японское кимоно для сцены. По всей видимости, певице понравилось перевоплощаться в необычные образы. По мнению поклонников, дочка артистки унаследовала ее любовь к моде.

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Орбакайте в откровенном наряде не смогла затмить мужа и дочку
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