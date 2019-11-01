Своими силами: 48-летняя Орбакайте рассталась с блондом без похода в салон

48-летняя Кристина Орбакайте решила поэкспериментировать с внешностью. При этом мама Никиты Преснякова не стала рисковать, отказавшись от похода к стилисту-парикмахеру. Вместо этого дочка Аллы Борисовны купила в одном из салонов парик. На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова поделилась кадрами импровизированной фотосессии, представ перед объективом фотокамеры с коротким каре и карамельно-розовыми волосами.

Сама певица не стала скрывать, что осталась довольна преображением. Новый вариант прически гармонировал и с «кукольным макияжем» Кристины: певица отдала предпочтение розовой палитре при выборе теней и матовой помады. Акцент знаменитость сделала на глазах, подкрасив ресницы черной тушью и подводкой.

В недавнем интервью певица рассказала о том, как ей удается сохранять фигуру. По словам Кристины, она уже давно отказалась от сладкого и соленого. Присутствуя на фуршетах и светских мероприятиях дочка Аллы Пугачевой старается держать себя в руках и не переедать. Не забывает артистка и о пользе умеренных силовых нагрузок: она отдает предпочтение пилатесу, легким пробежкам на свежем воздухе и плаванию.