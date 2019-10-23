ЗВЕЗДЫ

«Горжусь тобой»: Пугачева отреагировала на фото Орбакайте с наградой в руках

Певица получила театральную премией «МК» за роль Гитель Моска в спектакле «Двое на качелях».

«Горжусь тобой»: Пугачева отреагировала на фото Орбакайте с наградой в руках
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте, как известно, не только известная певица, но и актриса. Не так давно она вспомнила заслуги режиссера Ролана Быкова. Свою первую роль она сыграла в его киноленте «Чучело». Похоже, что теперь артистка добилась настоящего признания. За свою работу в театре она получила сразу две награды.

Накануне в столице состоялась премия «Прорыв года». На мероприятии Орбакайте появилась в эффектном жакете со стразами. Хозяйка премии и журнала Moda Tropical Оксана Федорова вручила гостье заветную статуэтку за победу в номинации «Актерский прорыв». Певица не стала скрывать, что ей было очень приятно получать такую награду.

А позже Кристина посетила премию издания «Московский Комсомолец». На этот раз артистка предстала в элегантном черном костюме с глубоким декольте и топом в кружевами в бельевом стиле, который подчеркнул ее роскошный бюст. Волосы звезда выпрямила, а также дополнила образ неброским макияжем.

Здесь снова были отмечены заслуги девушки. Ей вручили театральную награду за роль Гитель Моска в спектакле «Двое на качелях».

«Если бы вы знали, что я чувствую сейчас», — написала Орбакайте в соцсети.

Ее поздравили Инна Маликова, Александра Стриженова и даже мама. «Горжусь тобой», — заявила Алла Пугачева в комментариях. Теплые слова посвятил артистке и ее коллега Кирилл Сафонов. «Талантливая, нежная, трудолюбивая! Поздравляю с Театральной премией МК! Твоя Гитель это заслужила!» — заверил он.

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«Горжусь тобой»: Пугачева отреагировала на фото Орбакайте с наградой в руках
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