«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку

В последнее время Вера Брежнева едва успевает развеивать слухи, которые ходят вокруг ее семьи. Сначала поговаривали, что супруг артистки Константин Меладзе изменяет ей с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Певица несколько раз дала понять, что подобным сплетням не стоит верить. После этого в Сети появились кадры, на которых у звезды виден округлившийся живот. Поклонники заподозрили, что она ждет ребенка, но представитель девушки и эти слухи опровергла.

Брежнева похоже окончательно решила поставить точку в теме о беременности. Накануне она посетила вечеринку в стиле Хеллоуина приуроченной к открытию G.Bar в Москве. Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки. Алая помада и стрелки завершили образ. На видео Вера соблазнительно танцует перед зеркалом.

«Оторвалась вчера кошечка на G.Bar msk party. Мяу….. дикая или домашняя?», — подписала пост звезда.

Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и развеял все слухи о ее интересном положении. «Ну мы знаем, что есть мужчина, который смог укрутить секси кошку. И превратил её в домашнюю!», «Зная вас Верочка, домашняя, глядя на образ дикая», «Беременный живот исчез», «Сколько пластики и загадочности в образе», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, не только Брежнева на Хеллоуин выбрала костюм женщины-кошки. Знаменитая модель Белла Хадид тоже облачилась в латекс. Ее наряд с корсетом получился более дерзким, чем у российской певицы, но не менее вызывающим.