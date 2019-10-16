Ирина Забияка объяснила наличие сплетен вокруг Брежневой и Меладзе

По словам солистки группы «Чили», то что раньше обсуждалось на кухне, сегодня выносят в Сеть.

Солистка группы «Чили» Ирина Забияка объяснила, почему вокруг продюсера Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой в последнее время так много сплетен. Напомним, что ходили слухи будто бы муж звезды закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Также поговаривали, что Вера Брежнева беременна. Да и саму исполнительницу в последнее время подозревают в романе с одним перспективным итальянским дизайнером обуви.

По словам Забияки, призывать людей не обсуждать чужую жизнь бессмысленно. Все равно никто не послушает. Раньше, как она считает, это делали на кухнях и об этом мало кто знал, а сейчас появился интернет и любое слово становится достоянием общественности.

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«Чем ты успешнее, красивее, умнее, харизматичнее, тем сильнее тебя захотят уничтожить», — заявила Ирина Забияка.

Исполнительница уверена, что многие «диванные судьи» не смогли самореализоваться в этой жизни и остро ощущают свою внутреннюю неполноценность. Бросая колкие выпады в адрес Брежневой и Меладзе, они пробуют самоутвердиться, сообщает портал Dni.ru.