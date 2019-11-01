В окружении Брежневой опровергли слухи о ее третьей беременности

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в окружении Веры Брежневой отреагировали на слухи о том, что певица находится в интересном положении. Так, пресс-секретарь украинской исполнительницы, Анастасия Драпеко, компетентно заявила, что экс-солистка группы «ВИА Гра» не беременна. Также представительница знаменитости уточнила, что Брежнева непременно рассказала бы своим поклонникам о таком радостном событии, однако пока информацию о скором прибавлении можно назвать лишь домыслом.

В недавнем интервью певица призналась, что не боится стать молодой бабушкой. Напомним, что старшая дочь возлюбленной Константина Меладзе — София — учится в Штатах. В свои 18 лет наследница артистки живет самостоятельно. По словам Веры, она рано стала мамой. Именно поэтому исполнительница надеется, что ее дочь повременит с родительством, тем более, что сейчас Соню больше привлекает учеба. У певицы также есть младшая дочь — восьмилетняя Сара.

В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова украинская исполнительница объяснила, почему она так редко делится с поклонниками семейными кадрами, избегая вопросов о муже и детях. Брежнева подметила, что она как публичный человек привыкла находится на виду, однако этого нельзя сказать о ее родных. Вера часто сталкивается с критикой хейтеров, и зачастую нелицеприятные отклики направлены в сторону ее личной жизни. Именно поэтому артистка предпочитает держать в тайне все, что происходит у нее дома.