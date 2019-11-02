«Скоро вернусь»: Боня объяснила, почему «пропала» на три дня

Виктория Боня в конце лета переехала жить с дочерью в Лондон. Теперь бывшая участница «Дома-2» привыкает к новому климату и старается лично каждый день отводить наследницу в частную школу. Но также светская львица продолжает много путешествовать. То и дело у нее возникают фотосессии в Европе, а также недавно она открыла собственный магазин одежды в Москве. Постоянно жить в таком напряженном графике сложно, поэтому на днях девушка отправилась в отпуск.

Записав новый блог, Виктория уехала в Таиланд и перестала делать фото и видео для поклонников. Пропажа знаменитости обеспокоила ее подписчиков, но спустя три дня телеведущая вышла на связь и объяснила, почему пропала из зоны видимости.

«Потеряли меня? Если честно, я первые три дня отсыпалась и безумно рада, что у меня есть возможность отдохнуть, не думая ни о чем… Уже совсем скоро нужно возвращаться в холодные страны. Девочки, не теряйте меня! Я скоро вернусь», — пояснила Боня.

На новом фото она позирует у отеля на побережье с красивым видим на океан и пальмы. Звезда стоит в причудливой круглой лежанке сделанной из ветвей и лиан. Поклонники восхитились завораживающим видом. Многие не скрывают, что завидуют знаменитости.

К слову, Виктория не только спит целыми днями. Она также успела получить массу эмоций, покатавшись на специальной подвесной качели, установленной на пляже. Качаясь на ней, кажется, что взмываешь в небо над океаном. «У меня голова закружилась от удовольствия!» — призналась телеведущая.

К слову, даже на отдыхе Боня уделяет время спорту. Накануне она отправилась на пробежку и сделала три круга вокруг озера. Девушка была очень довольна собой. В последнее время она старается не худеть, а, наоборот, набирать массу для красивого рельефного тела.