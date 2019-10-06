Виктория Боня засомневалась, что ей подходит Лондон

Недавно телеведущая перебралась в столицу Великобритании, покинув солнечное Монако. Однако теперь она начала задумываться, подходит ли ей этот город.

Виктория Боня недавно поделилась с подписчиками радостью от того, что переехала в Лондон. В частности, она писала о том, что ей нравится город, где у нее много друзей. Телеведущая также отмечала, что ее дочь уже нашла новых друзей в столице Великобритании.

Однако спустя всего пару дней Боня засомневалась в правильности выбора места жительства. Она написала в своем микроблоге, что получает много комментариев об этом. «Неужели я в Лондоне другая? Может вы просто ещё не свыклись?», — спрашивает звезда и предлагает подписчикам ответить на вопрос, действительно ли Монако ей подходит больше.

больше по теме Виктория Боня винит себя в смерти годовалого братика Модель рассказала печальную историю из своей жизни.

Некоторые подписчики заметили, что Виктория и вправду лучше гармонирует с Монако. «Я думаю нормально что вы смотритесь лучше в Монако», — написал один из них. «Ты в Монако счастливее», — заметила другая подписчица. Еще одна поклонница отметила, что в Монако Боня «цветет»: «Климат играет большую роль как ни крути». «Да, Вы моложе в Монако. Лондонский стиль как будто старит Вас», — высказала свое мнение другая подписчица.