Боня запечатлела дочку перед походом в лондонскую школу

Светская львица также призналась, что ей самой пришлось вырвать у девочки зуб.

Виктория Боня в конце лета переехала жить из Монако в Лондон. Она уже обустроилась в роскошном особняке с бассейном. На новоселье телеведущая собрала своих подруг, среди которых была даже жена внука Уинстона Черчилля. Теперь она еще больше времени может уделять своей семилетней дочери Анджелине, которую пристроила в местную школу. Теперь видео с бьюти-советами девушка все чаще разбавляет трогательными семейными кадрами.

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Каждое утро Боня провожает малышку на учебу. А накануне у Анджелины выпал зуб. По признанию светской львицы, ей пришлось самой его вырвать у девочки. Однако это не помешало Анджелине пойти в школу. Мама нарядила ее в черные колготки и алое кружевное платье с ярким воротником и карманами. Наследница Виктории без стеснения улыбалась.

«Мы в школу! У Энджи выпал зуб, вернее я вырвала его ей. Позже закину видео, как это было», — написала звезда.

Она также показала, как дочка ее нежно обнимает у ворот школы и не хочет отпускать. Боне пришлось пообещать, что она скоро заберет малышку и они вместе проведут вечер. Поклонники восхитились нарядом девочки. Модель пообщалась с подписчиками и отметила, что у ее наследницы уже два нижних зуба успели вырасти, поэтому она, по всей видимости, и не переживает из-за очередной «потери».

«Платье у Анджелиши очень-очень красивое», «Красоту ничем не испортишь!», «Очень похожа на своего папу», «Ой, какая куколка», «Королевишна и без зуба!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Боня начала бороться с хейтерами. Она завела досье на тех, кто преследует ее близких и пишет ей гадости в соцсетях, угрожая лишить родительских прав. Девушка намерена подать на них в суд.

А вы помните, когда у вас выпал молочный первый зуб?