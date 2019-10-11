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Виктория Боня открыла в Москве магазин

Сама телеведущая приедет на официальное открытие 20 октября.

Виктория Боня открыла в Москве магазин
Виктория Боня. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Виктория Боня рассказала на своей странице в Instagram об открытии в российской столице магазина ее джинсового бренда. Помимо, собственно, джинсов, там можно будет приобрести куртки, футболки, парки, свитшоты и многое другое. 

Боня отметила, что лично придумывает дизайн всех вещей, представленных в магазине. Она также подчеркнула, что из-за ажиотажа многие вещи уже «размели», но обещает, что к открытию все будет в наличии. 

Подписчики с восторгом приняли новость о том, что Боня открыла свой бутик и пообещали его обязательно посетить. На вопрос, планируется ли открытие магазина в Лондоне, Виктория также ответила положительно. 

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брендбутикВиктория БоняджинсыЛондонМоскваодежда
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Виктория Боня открыла в Москве магазин
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