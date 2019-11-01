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Игриво и стильно: Кардашян пересняла культовую сцену из фильма «Блондинка в законе»

Чтобы наверняка быть похожей на Риз Уизерспун модель полностью скопировала даже мелкие детали.

Игриво и стильно: Кардашян пересняла культовую сцену из фильма «Блондинка в законе»
Ким Кардашян/Фото: https://www.instagram.com/p/B4SlVlyg_0G/

Ким Кардашян решила отличиться на Хэллоуин необычным образом – модель примерила на себя амплуа Эль Вудс из комедии «Блондинка в законе». Подобным образом американка не только напомнила окружающим, что учится на юриста, но и освежила в памяти аудитории саму историю фильма.

Чтобы быть максимально похожей на Эль Вудс, Кардашян уделила внимание даже мельчайшим деталям. Так, на одном из снимков Ким переквалифицировалась в блондинку в розовом облачении, в правую руку взяла сумку с маленькой собачкой, а левую заняла пушистой ручкой.

На одном фото Кардашян, впрочем, не остановилась, и засняла фирменное видео Эль Вудс из бассейна. На нем модель утверждает, что станет чудеснейшим адвокатом. Для пущей убедительности она примерила лиф с пайетками, в котором Риз Уизерспун также появлялась в кадре.

Поклонники остались в восторге от выбора образа Ким. Некоторые уверенно заявили, что костюм модели мог бы стать лучшим образом в этом году. Большинство сошлось на мнении, что роль адвоката Ким вполне удалась.

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Игриво и стильно: Кардашян пересняла культовую сцену из фильма «Блондинка в законе»
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