Игриво и стильно: Кардашян пересняла культовую сцену из фильма «Блондинка в законе»

Чтобы наверняка быть похожей на Риз Уизерспун модель полностью скопировала даже мелкие детали.

Ким Кардашян решила отличиться на Хэллоуин необычным образом – модель примерила на себя амплуа Эль Вудс из комедии «Блондинка в законе». Подобным образом американка не только напомнила окружающим, что учится на юриста, но и освежила в памяти аудитории саму историю фильма.

Чтобы быть максимально похожей на Эль Вудс, Кардашян уделила внимание даже мельчайшим деталям. Так, на одном из снимков Ким переквалифицировалась в блондинку в розовом облачении, в правую руку взяла сумку с маленькой собачкой, а левую заняла пушистой ручкой.

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На одном фото Кардашян, впрочем, не остановилась, и засняла фирменное видео Эль Вудс из бассейна. На нем модель утверждает, что станет чудеснейшим адвокатом. Для пущей убедительности она примерила лиф с пайетками, в котором Риз Уизерспун также появлялась в кадре.

Поклонники остались в восторге от выбора образа Ким. Некоторые уверенно заявили, что костюм модели мог бы стать лучшим образом в этом году. Большинство сошлось на мнении, что роль адвоката Ким вполне удалась.