ЗВЕЗДЫ

У Кортни Кардашян обнаружилась суперспособность в интересном месте

Звезда реалити-шоу похвасталась необычными способностями в поездке по Карибам.

У Кортни Кардашян обнаружилась суперспособность в интересном месте
У Кортни Кардашян обнаружился необычный талант

Кортни Кардашян рассекретила свой необычный талант, сравнимый разве что со способностями чревовещателей. Звезда реалити-шоу призналась, что научила азбуке свою… вагину.

Об этом поразительном умении рассказала сестра Кортни — Хлои в недавнем выпуске шоу Keeping Up With The Kardashian, когда вся тусовка отправилась в поездку по Карибам.

«Что больше всего мне нравится в Кортни, так это то, что она может издавать вагиной звуки», — заявила она. Один из друзей возразил, что это неправда.

Однако сама Кортни заверила, что это правда и пообещала продемонстрировать свой поразительный дар этим же вечером.

Позже Хлои поведала, как ее сестрица сумела развить такие потрясающие умения.

«Она научилась это делать, когда мы были в походе», — поделилась она ценными сведениями.

«Но сначала же туда надо впустить воздух?», — полюбопытствовал кто-то из тусовки.

«Я знаю как впускать воздух», — оборвала сомневающегося Кортни. «Проще пареной репы!», — цитирует звезду Metro.

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Кортни КардашьянХлои Кардашян
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У Кортни Кардашян обнаружилась суперспособность в интересном месте
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