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Ким Кардашян призналась, что прячет свой целлюлит

Бороться с несовершенствами кожи ей помогает белье собственного бренда.

Ким Кардашян призналась, что прячет свой целлюлит
Ким Кардашян пожаловалась на свой целлюлит ФОТО: Global Look Press

Ким Кардашян неожиданного разоткровенничалась и выдала свою тайну — оказывается она вовсе не идеальна и знает, что такое несовершенства кожи. У супруги рэпера Канье Уэста имеется целлюлит на бедрах, и она прилагает множество усилий, чтобы с ним справиться.

Данную проблему помогает решить утягивающее белье, которое она сама и производит. Об этом телезвезда рассказала на своей странице Instagram.

На видео Ким демонстрирует черные утягивающие велосипедки с высокой талией собственного бренда Skims.

«У меня целлюлит на бедрах, поэтому мне важно, чтобы в этой области было дополнительное утягивание», — признается подписчикам Кардашян.

Естественно, откровенничать бизнес-леди решила не просто так. Она запускает новую коллекцию Contour Bonded. Все модели будут выполнены из плотного материала и помогут в моделировании тела.

Ожидается, что в продаже белье появится уже с 24 октября.

Ранее Ким Кардашян отметила пятилетие совместной жизни с супругом. У пары имеется трое детей,а их чувства стали еще крепче. В честь знаменательного события супруги устроили импровизированную свадьбу для близких, сообщает сайт OA.

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Ким Кардашян призналась, что прячет свой целлюлит
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