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Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на 10 миллионов долларов

Модель намерена получить эту сумму за моральный ущерб, ведь разработчики использовали ее фото.

Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на 10 миллионов долларов
Ким Кардашьян. Фото: Globallookpress

Ким Кардашьян засудит разработчиков онлайн-приложения для селфи за незаконное использование ее фото. За нанесенный ей моральный ущерб модель намерена получить 10 миллионов долларов – именно столько, по словам Кардашьян, стоит нарушение ее авторских прав.

TMZ отмечает, что владельцы приложения iHandy без спроса взяли снимок Кардашьян 2017 года и начали продвигать с помощью него услуги ретуши кадров. Пользователям обещали несколько вариантов нового макияжа и добавление необычных эффектов. Когда же Кардашьян выдвинула свои претензии, создатели IHandy внезапно заявили, что не знали, кто именно изображен на фото.

Адвокат Кардашьян отметил, что перед тем, как официально зарегистрировать иск, IHandy даже угрожали Кардашьян и требовали, чтобы она не подавала на них в суд, иначе они «найдут ее». Сейчас IT-разработчикам предстоит расплатиться с моделью.

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Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на 10 миллионов долларов
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