52-летний Киркоров назвал Ани Лорак «божественной»

52-летний Филипп Киркоров не забыл поздравить Ани Лорак с днем рождения. Украинская исполнительница появилась на свет 27 сентября. Бывшей супруге турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу исполнился 41 год. На личной страничке в Instagram поп-король российской сцены опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании артистки.

Ни для кого не секрет, что Ани и Филиппа Бедросовича связывает давняя многолетняя дружба. Киркоров даже стал крестным отцом единственной дочери украинской певицы — маленькой Софии. Наследница знаменитости учится во втором классе.

«С днем рождения, божественная», — обратился к Лорак бывший муж Аллы Борисовны. «Спасибо, мой дорогой!» — поблагодарила Киркорова за поздравления певица.

Напомним, что этот год стал для Ани Лорак богатым на события: знаменитость развелась с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Несмотря на личные переживания, певица не стала отменять запланированный гастрольный тур с шоу Diva. Кроме того, в прессе появилась информация о том, что украинская исполнительница стала встречаться с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.