«Ни одного промаха»: стилист похвалила модный look Ани Лорак на показе в Вероне

Певица оказалась в одной компании с Ириной Шейк и не только.

Ани Лорак после болезненного развода с мужем Муратом Налчаджиоглу не унывает. Этим летом она закрутила роман с молодым продюсером Егором Глебом. Ко всему прочему, певица с головой ушла в работу. Только в октябре она успела побывать на Сицилии, где сняла клип на новую песню «Мы нарушаем». А потом артистка съездила в США, где в Нью-Йорке дал большой концерт Игорь Крутой. На этом путешествие звезды не закончилось. Накануне она оказалась в Вероне.

Там состоялся показ бренда Intimissimi, который выглядел как мини-шоу. Почетными гостями мероприятия стали Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер и Кьяра Ферранья. Все они выдержали дресс-код в черных тонах. Лорак тоже не стала исключением. Она позировала в шелковом брючном костюме, напоминающий пижаму, а также эффектном бра, подчеркнувшим ее грудь. Образ певица завершила мерцающими ботильонами в стразах, бриллиантовым колье и ярким макияжем.

Поклонники восхитились образом артистки. Они отметили, что ее глаза буквально светятся. Персональный стилист Лариса Тимиряева поделилась своим мнением с Teleprogramma.pro о наряде звезды.

«В любом образе с намеком на сексуальность главное выдержать те рамки, где женщина выглядеть зовущей, а не вызывающе. И здесь как раз тот случай. Они нигде не перешла грань вульгарности. Выделена только одна область — грудь. Причем она подчеркнула ее красиво, изысканным бельем, все в рамках приличия», — высказалась эксперт.

Лариса отметила, что пижамный стиль продолжает быть актуальным. Более того, образ идеально вписался в концепцию мероприятия, где презентовали новую коллекцию нижнего белья. «Look total black тоже актуален. Она во всем черном, как мы видим. А аксессуары в виде обуви и колье поставили точку в предложении, сделав образ вечерним. Я не нашла у нее ни одного промаха», — добавила имиджмейкер. По словам эксперта, если убрать колье и эффектные ботильоны, то образ сразу становится менее элегантным.