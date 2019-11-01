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«София была свидетелем наших сцен»: Лорак ссорилась с экс-мужем при дочери

Украинская исполнительница не скрывает: их с Муратом наследница была морально подготовлена к разводу родителей.

«София была свидетелем наших сцен»: Лорак ссорилась с экс-мужем при дочери
Ана Лорак с дочкой Софией (Фото: Instagram.com/anilorak)

Еще в январе 2019 года стало известно о том, что украинская исполнительница Ани Лорак официально оформила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. На протяжении нескольких месяцев артистка отказывалась комментировать проблемы в семье, с головой погрузившись в гастрольную деятельность.

И только в недавнем интервью знаменитость откровенно рассказала о непростых взаимоотношениях с экс-супругом. По словам певицы, их с Муратом дочь — восьмилетняя София — была морально готова к тому, что ее родители разведутся. Ани поговорила с наследницей, попытавшись сгладить происходящее в их доме. Кроме того, Лорак не стала скрывать: Соня не раз становилась свидетельницей ссор и домашних скандалов между мамой и папой.

«Я подготовила Софию… К тому же она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений», — отметила Ани в интервью «ОК!».

Сейчас певица строит новые отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. По словам Лорак, ей удалось встретить мужчину, который делает ее по-настоящему счастливой. Именно поэтому артистка так дорожит этим чувством — построенным на доверии и дружбе.

Ани Лорак не препятствует бывшему мужу видеться с дочерью (Фото: Instagram.com/anilorak)

Ани не запрещает Мурату Налчаджиоглу видеться с их общим ребенком. Знаменитость понимает, что в жизни ее дочери должен присутствовать отец.

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«София была свидетелем наших сцен»: Лорак ссорилась с экс-мужем при дочери
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