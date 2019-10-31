«Уничтожил мою жизнь»: Катя Лель восемь лет крутила роман с женатым

Певица вспомнила, что когда настала пора ей и мужчине определяться, их отношения развалились.

В молодости певица Катя Лель крутила роман с женатым мужчиной. Об этом сама певица откровенно рассказала в эфире передачи «Жить здорово». 45-летняя артистка призналась, что жалеет о проведенном времени, ведь многолетнее счастье закончилось для нее настоящей трагедией. Лель вспомнила, что пока между ею и возлюбленным были чувства, все складывалось удачно и в других сферах. Стоило лишь отношениям закончиться, прекратились и успехи в шоу-бизнесе.

«Я поняла, что мне нужно определяться, когда ко мне пришел мегауспех. Я хотела выйти замуж и родить ребенка —это была моя мечта. Я ему сказала: «Определяйся!» А он ответил: «Я не могу. Либо ты со мной, либо война», — вспомнила она.

Лель призналась — тогда ей показалось, что мужчина просто ее пугает. Масштабов войны она недооценила.

«Он уничтожил мою жизнь, свою жизнь. Это были четыре года страшной войны. Закончилось все очень плачевно. Его нет уже 10 лет, светлая ему память», — поведала Лель.

Певица призвала мужчин не упускать из виду женскую гордость. По ее мнению, женщины сегодня очень сильные и далеко не все они могут простить мужчинам. Лель призналась, что сейчас живет в счастливом браке и растит 10-летнюю дочь Эмилию, но до сих пор вспоминает, как интрижка длиной в 8 лет поставила крест на ее карьере.