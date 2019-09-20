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«Я не хотела быть его любовницей»: Лель объяснила уход от продюсера

Как сказала исполнительница, долгое время она не могла простить Александра Волкова.

«Я не хотела быть его любовницей»: Лель объяснила уход от продюсера
Катя Лель смогла простить своего продюсера/globallookpress.com

Певица Катя Лель призналась, что долгие годы не могла простить своему продюсеру Александру Волкову то, что он сделал все возможное, чтобы ее песни не показывали на телеканалах. Напомним, продюсер ушел из жизни 11 лет назад. Лишь в прошлом году звезда побывала на его могиле в Германии. Она забыла былые обиды и попросила у мужчины прощения за все неурядицы, которые происходили в их жизни.

Катя Лель. Фото
Лель простила своего продюсера/globallookpress.com

«Просто он разозлился, что не захотела дальше оставаться его любовницей. Но это испытание я должна была преодолеть… Ведь все в руках Божьих!» — заметила исполнительница.

Также она рассказала, что в прекрасных отношениях с матерью светской львицы Ксении Собчак Людмилой Нарусовой. Женщина является крестной ее дочери Эмилии. При этом, как заметила Лель, Нарусова честно признается, что из-за нехватки времени редко общается с девочкой. Катя Лель зла на Нарусову не держит. Если они пересекаются на мероприятиях, то обязательно обнимаются и подолгу разговаривают.

Певица также отметила, что у нее сейчас прекрасные отношения с мужем. При этом признается, что супруг ревнивый, но он старается себя сдерживать, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Александр ВолковГерманияКатя ЛельКсения СобчакЛюдмила Нарусова
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«Я не хотела быть его любовницей»: Лель объяснила уход от продюсера
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