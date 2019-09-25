«Пора довериться мужчинам»: Катя Лель высказалась о современных женщинах

25 сентября состоялась Международная премия для успешных женщин Successful Ladies Awards. Награды были вручены за достижения в бизнесе, науке, творчестве, спорте. Так лучшей актрисой стала Светлана Камынина, а самой стильной актрисой Лукерья Ильяшенко. А вот в номинации лучшая киноактриса победила Анна Пескова. Среди членов жюри расположилась Карина Мишулина. Она оценивала всех конкурсантов. А за одним из столиков расположилась Катя Лель.

Певица была удивлена, когда ее назвали лучшей певицей. Она поднялась на сцену за наградой и выступила с проникновенной речью. К слову, звезда выбрала стильный монохром для выхода в свет. Брюки подчеркнули ее стройные ноги, а блузка с прозрачными вставки придала пикантности образу. К наряду Лель подобрала туфли на шпильке

«Спасибо огромное премии. Я хочу сказать, что это безумно приятно, особенно в наше непростое время женщина взяла все в свои руки. С одной стороны это хорошо, а с другой не очень, так как мы стали слишком сильными, решительными. Я хочу пожелать как можно больше женской энергии, больше теплоты, искренности друг к другу, и как можно больше доверчивости к мужчинам. Потому что мы настолько стали сильны в этом мире и совершенны, а ведь пора уже довериться мужчинам», — произнесла артистка.

«Ну уже пора, я думаю, уступить и довериться нашим мужчинам, потому что мир должен поменяться. Я хочу, чтобы в этом мире мы с вами ощущали себя комфортно, с гармонией в душе, с теплотой, с доброй. Пусть будет так!», — сказала со сцены Лель.

Певица находилась в хорошем настроении и пила шампанское, а вот фотографироваться она не хотела. Напомним, что не так давно Катя отпраздновала 45-летие. Ко всему прочему, она выпустила новый альбом. Теперь звезда поет не только в стиле поп, но и глэм-рок. В личной жизни певицы тоже царит гармония. Несмотря на то, что ее муж ревнив, артистка с ним счастлива.

А вы любите песни Лель?