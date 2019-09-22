Катя Лель похвасталась цветами после празднования дня рождения

После празднования собственного 45-летия артистка может смело открывать собственную оранжерею. Цветов и подарков у Лель оказалось столько, что они с трудом поместились в целой комнате.

Катя буквально утопает в цветах на следующий день после вечеринки, на которую она пригласила всех своих друзей.

«Дорогие мои и любимые друзья, я хочу поблагодарить каждого из вас, кто разделил этот потрясающий праздник со мной, — поделилась Лель. — Эти цветы — лишь десятая часть того, сколько цветов и подарков мне подарили. Спасибо вам огромное, что вы есть. Я всех бесконечно люблю».

больше по теме Катя Лель презентует новый альбом в честь юбилея 20 сентября артистка отмечает сразу два праздника – 25 лет со дня творческой деятельности и свое 45-летие.

Напомним, ранее Катя признавалась, что чувствует людей на особом подсознательном уровне. Более того, звездная блондинка даже как-то помогла приятельнице избежать операции. После этого артистка окончательно утвердилась в своем даре целительства.