ЗВЕЗДЫ

Катя Лель похвасталась цветами после празднования дня рождения

Певица отпраздновала собственное 45-летие на сцене.

Катя Лель похвасталась цветами после празднования дня рождения
https://www.instagram.com/katyalelofficial/

После празднования собственного 45-летия артистка может смело открывать собственную оранжерею. Цветов и подарков у Лель оказалось столько, что они с трудом поместились в целой комнате.

Катя буквально утопает в цветах на следующий день после вечеринки, на которую она пригласила всех своих друзей.

«Дорогие мои и любимые друзья, я хочу поблагодарить каждого из вас, кто разделил этот потрясающий праздник со мной, — поделилась Лель. — Эти цветы — лишь десятая часть того, сколько цветов и подарков мне подарили. Спасибо вам огромное, что вы есть. Я всех бесконечно люблю».

Напомним, ранее Катя признавалась, что чувствует людей на особом подсознательном уровне. Более того, звездная блондинка даже как-то помогла приятельнице избежать операции. После этого артистка окончательно утвердилась в своем даре целительства.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Катя Лель
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Катя Лель похвасталась цветами после празднования дня рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: