«Она настоящий пахарь»: Навка оправдалась за победу 5-летней дочери на соревнованиях

Татьяна Навка давно завершила карьеру в спорте, но продолжает выступать на льду в рамках ледовых шоу. Ее дочь Надежда тоже уверенно стоит на коньках. Более того, не первый год она принимает участие в соревнованиях и всегда одерживает в них победу. Многие видят в наследнице Дмитрия Пескова талант матери, другие считают, что девочке помогает репутация ее родителей и громкая фамилия.

Накануне пятилетняя девочка вновь блестяще выступила на соревнованиях по фигурному катанию и завоевала первое место. Примечательно, что Навка в это время находилась на репетиции нового шоу в Санкт-Петербурге и не могла лично поддержать дочку в столь ответственный момент, но это не помешало ей выиграть. В соцсети Татьяна опубликовала фото юной чемпионки, где она позирует на пьедестале с грамотой и медалью на шее.

«Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой!!! Но многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ей другое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери — только её! Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по 2 раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А у кого есть вопросы, то рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований и детишек поддержите, да и вопросы отпадут», — высказалась спортсменка.

Поклонники поддержали фигуристку и ее наследницу. Они уверены, что девочка много работает, чтобы быть первой. «С её генами нет никаких вопросов», «Молодец. А говорить будут в любом случае», «Иначе никак! Гены — есть гены!! Только вперёд — Надюше», «Наша маленькая Кармен! Поздравляю», — прокомментировали пост подписчики.