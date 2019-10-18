ЗВЕЗДЫ

Пятилетняя дочь Навки спела для папы песню на иностранном языке

Девочка умилила поклонников звездной семьи трогательным поздравлением.

Пятилетняя дочь Навки спела для папы песню на иностранном языке
Татьяна Навка с дочкой. фото: instagram.com/tatiana_navka/

17 октября Дмитрий Песков отпраздновал свой день рождения. Пресс-секретарю президента РФ исполнилось 52 года. Конечно, первыми его с этим событием поздравили члены семьи. Супруга Татьяна Навка призналась ему в любви и сделала подборку архивных фото, а дочь Лиза от прошлых отношений рассказала, как проводит время с отцом и почему его подкалывает. Однако самым неожиданным стал сюрприз от младшей дочки Пескова Надежды.

В соцсети Навка опубликовала трогательное видео. В кадре пятилетняя девочка запечатлена в домашней одежде, серой футболке с принтом, а ее волосы заплетены в косички. Она поздравила отца на иностранном языке и спела для него трогательную песню. «Моя папа самый лучший», — перевела для всех мама малышки. Поклонники умилились нежным поздравлением и восхитились способностями Надежды.

Отметим, что девочка уже профессионально занимается фигурным катанием и не раз побеждала на соревнованиях. Также она ходит на занятия по балету. В столь юном возрасте дочь Навки и Пескова также изучает несколько иностранных языков: французский, китайский и английский. По словам Татьяны, ее наследница уже практически свободно может читать на этих языках.

Добавим, что ранее старшая наследница пресс-секретаря президента РФ призналась, кто папа всегда проверял у нее уроки после работы и принуждал учить наизусть каждый раз 50 новых слов. Теперь Лиза благодарна ему за правильное воспитание. Более того, она сама приезжает и просить помочь с заданиями. которые ей дают уже в МГИМО, где девушка учится на первом курсе.

А ваши дети учат иностранные языки?

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Дмитрий ПесковЗвездные детиНадежда ПесковаТатьяна Навка
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Пятилетняя дочь Навки спела для папы песню на иностранном языке
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