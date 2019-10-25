Две премьеры в один день: Навка не боится конкурировать с Рудковской

Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» стартует 27 декабря, и в этот же день состоится еще одна премьера — свое шоу представит Яна Рудковская. Этот факт очень смущает продюсера Димы Билана, и она пытается договориться с чемпионкой о переносе времени.

Идти на уступки Татьяна Навка не планирует и признается, что благодарна Яне за конкуренцию.

«Шоу стартует одновременно: и там, и там дети задействованы. Саша Плющенко и Надя, так что во многом схожи. Но я не вижу в этом большой проблемы, ведь у каждого свой зритель, и если кто-то не придет ко мне из друзей, то я не обижусь. Это удобный день, и у нас каждый год премьера 27 декабря», — рассказывает Татьяна Навка в шоу «Пятница с Региной».

Фигуристка признается, что даже звонила Рудковской, чтобы успокоить ее и поблагодарить.

«Позвонила ей и поблагодарила за рекламу. Конкуренция — это двигатель программы. Я раньше, когда ехала на соревнования и знала, что там не будет конкурентов, то все время падала», — вспоминает историю из прошлого Навка.

Она уверена, что шоу пройдет очень хорошо. В этом же уверена маленькая Надя Пескова, она получила свою роль в постановке мамы и усиленно готовится.