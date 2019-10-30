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«Вьет из меня веревки»: муж Асмус заговорил о привязанности к дочери

Резидент Comedy Club готов идти на уступки ради маленькой наследницы, чем часто пользуется его супруга.

«Вьет из меня веревки»: муж Асмус заговорил о привязанности к дочери
Гарик Харламов с дочкой Анастасией (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Кристина Асмус и Гарик Харламов не скрывают: с появлением общего ребенка в их жизни появился новый смысл. Сейчас пятилетняя Анастасия ходит в подготовительный класс, увлекается пением и танцами. Говоря о воспитании наследницы, актриса призналась, что именно муж настоял на том, чтобы скрыть дочь от прессы и поклонников. Кристина не стала спорить с избранником, приняв его позицию в этом вопросе.

Гарик Харламов старается как можно чаще бывать дома (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Однако со временем, когда Анастасия подросла и стала больше интересоваться окружающим ее миром, родители согласились пойти на некоторые уступки. Так, Асмус завела для дочери личную страничку в Instagram. А Гарик и вовсе признался, что малышка «вьет» из него веревки.

«Знает, на что надавить», — отметил Харламов интервью Hello!.

Шоумен уверен, что внешне Анастасия похожа на свою маму. Единственное, что дочь переняла у него, по мнению Гарика, это особенность тяжело вставать по утрам. Зато супруга резидента Comedy Club утверждает, что всегда «подскакивает» с первым будильником, сколько бы она ни спала. По словам Кристины, дочь становится главным ее козырем в любом споре с мужем. Из-за привязанности к малышке Харламов готов пойти на любые уступки. Своего супруга актриса считает идеальным отцом.

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Гарик Харламовдети звездЗвездные детизнаменитая семьяКристина Асмус
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«Вьет из меня веревки»: муж Асмус заговорил о привязанности к дочери
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