«У нас всё хорошо»: Асмус рассердили слухи о разладе с Харламовым

Актриса решила поставить все точки над «i» в истории с надуманным разводом в своей соцсети.

Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова — 31-летняя Кристина Асмус — на личной страничке в Instagram решила разом ответить на все вопросы о своей личной жизни, сделав официальное объявление. Актриса расставила все точки над «i», устав от того, что ее постоянно спрашивают о разводе с мужем. Кристина не сдерживая эмоций, высказавшись по поводу надуманного семейного разлада.

«Задолбали спрашивать про развод! У нас всё хорошо и было всё хорошо. Это гнилая желтая пресса!!» — отметила Кристина, которую вывели из себя слухи о размолвке с возлюбленным.

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Напомним, что слухи о разводе Гарика и Кристины появились в прессе после того, как актриса вышла в свет без обручального кольца на безымянном пальце. Однако сама Асмус решив прояснить ситуацию, пояснила, что ни она сама, ни ее муж и раньше не носили это знаковое украшение.

К слову, в интервью Teleprogramma.pro близкий друг шоумена Тимур Батрутдинов подметил, что Гарик очень привязан к своей жене и маленькой дочке Анастасии. Резидент Comedy Club добавил, что считает Харламова идеальным семьянином. Также Тимур уточнил, что Гарику очень повезло с супругой, которая стала для его друга надежным тылом.