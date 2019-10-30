«Это формальность»: Асмус объяснила, почему сняла обручальное кольцо

Жена резидента Comedy Club посмеялась над домыслами в СМИ о проблемах в их с Гариком браке.

Кристина Асмус не скрывает: она довольно часто видит в изданиях светской хроники статьи, касающиеся их с Гариком семьи. Сама актриса лишь смеется над предположениями прессы относительно ее брака. По словам возлюбленной Харламова, они с мужем редко появляются вместе на одних и тех же светских мероприятиях, кинопремьерах — стараясь избегать повышенного внимания репортеров. Кристина также подметила, что ее абсолютно не задевают слухи о разладе с мужем. Ведь подобные публикации, по словам актрисы, далеки от истины.

«Мы с Гариком не носим обручальные кольца, считаем это простой формальностью», — отметила Кристина Асмус в интервью Hello!.

Супруге вторит и Харламов, утверждая, что вся страна знает, чей он муж.

«Кроме того, у меня аллергия на металлы, я даже ремень не могу носить долго», — посетовал шоумен.

Вместе с супругом Кристина Асмус воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. Не так давно звездная мама завела наследнице личную страничку в Instagram, поддавшись на уговоры дочери.