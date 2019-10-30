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Ребенок в Сети: пятилетняя дочь Асмус уговорила маму на Инстаграм

Отец Анастасии - шоумен Гарик Харламов - не хотел, чтобы его ребенок в раннем возрасте пострадал от внимание прессы и поклонников.

Ребенок в Сети: пятилетняя дочь Асмус уговорила маму на Инстаграм
Кристина Асмус и Гарик Харламов (Фото: Globallookpress.com)

Кристина Асмус и Гарик Харламов объяснили, почему на протяжении пяти лет они скрывали единственную наследницу от общественности. Звездные родители пояснили: они не хотели, чтобы их ребенок в раннем возрасте пострадал от внимания прессе и поклонников. Именно супруг актрисы — резидент Comedy Club и близкий друг Тимура Батрутдинова настоял на том, чтобы их дочь росла, как и ее сверстники — спокойно и без давления из вне.

«А зачем лишнее внимание, хейтеры, комментарии?!» — задается вопросом Гарик, утверждая, что сейчас их Анастасия ходит в подготовительный класс, проявляя себя как самостоятельная единица и личность.

Супруга Харламова уточнила, что они с мужем редко рассказывают о супружестве, избегая личных вопросов, касающихся их совместной жизни, воспитании дочери.

Кристина Асмус завела для дочери страничку в микроблоге (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

«Мы и отношениями практически не делимся. Редко вместе ходим на мероприятия, даем интервью и выкладываем совместные фото. Из-за этого нам часто приписывают проблемы в браке, но нам все равно», — говорит Асмус, уверяя, что они с Гариком против пиара, построенного на семье.

При этом Кристина не стала скрывать: когда дочь попросила завести ей личную страничку в Instagram, она поддалась на уговоры маленькой Анастасии.

«Теперь вместе ставим лайки, общаемся, смотрим Stories. Она очень умная девочка», — уточнила Кристина Асмус в интервью Hello!.

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Гарик Харламовдети звездЗвездные детизнаменитая семьяКристина Асмус
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Ребенок в Сети: пятилетняя дочь Асмус уговорила маму на Инстаграм
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