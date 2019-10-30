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32-летняя Каштанова раскрыла секрет похудения после родов

Актриса из сериала «Полицейский с Рублевки» не относит себя к категории сторонниц модных тенденций.

32-летняя Каштанова раскрыла секрет похудения после родов
Софья Каштанова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса из сериала «Полицейский с Рублевки» — 32-летняя Софья Каштанова в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro высказалась о поддержании стройной фигуры, раскрыв секрет похудения после родов. По словам знаменитости, как и другие будущие мамочки она набрала несколько лишних килограммов за время беременности. Однако вернуться до родовую форму Каштанова смогла за кратчайший срок. Говоря о фигуре, Софья призналась, что она не относит себя к категории сторонниц модных тенденций. Девушка выступает против жестких и изнуряющих диет, уверяя, что в плане еды нужно отталкиваться от особенностей и потребностей собственного организма, не идя на поводу у бессмысленных идеалов красоты.

«Недавно я сдала кровь на пищевую непереносимость и отказалась от продуктов, которые мне не подходят. Но главное, что помогает вернуться в форму, — это грудное вскармливание, которое обязательно», — подметила Каштанова, посоветовав молодым мамочкам самим кормить своих детей, игнорируя искусственный прикорм.

По словам актрисы, после родов она воспользовалась полугодичным перерывом для того, чтобы побыть с сыном, позаботиться о собственном организме, восстановиться. И, это несмотря на то, что Софья была готова вернуться к работе намного раньше — уже через два месяца от декретного отпуска. Однако Каштанова решила не торопиться и по максимуму насладиться материнством.

«Сейчас я вернулись к съемкам, мой сын со мной, так что работаем вместе», — уточнила актриса.

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32-летняя Каштанова раскрыла секрет похудения после родов
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