Савельева показала видео с уставшим Сафоновым после свадьбы дочери

Александра Савельева уже девять лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. В этом году она родила от него сына Леона. Несмотря на сложные роды, певица счастлива тому, что стала мамой. А осенью влюбленные побывали в Израиле на свадьбе дочери Сафонова от первого брака, Анастасии. Эта поездка за границу стал первой для маленького наследника актера. Как известно, у бывшей солистки «Фабрики» хорошие отношения с падчерицей, поэтому она рада была присутствовать на празднике.

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Савельева припасла трогательное видео из Израиля. Она опубликовала ролик, на котором обнимается с возлюбленным вечером после свадебного торжества. Певица выглядит очень счастливой рядом с мужем. А вот Сафонов после насыщенного дня устал, что и отразилось на его лице. Ему пришлось произнести речь перед публикой и пожелать счастья молодым. Кирилл признавался, что не сразу осознал, что произошло.

«Снаружи проливной дождь… а внутри бесконечная любовь», — написала Саша.

Поклонники восхитились идиллией, которая царит между супругами. «Очень красивая пара! Обожаю вас», «Бесподобная красивая пара», «Такие классные», «Лапочки», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые подумали, что влюбленные позировали в алкогольном опьянении, но Савельева заверила, что они запечатлены совершенно трезвыми. За пару также заступились преданные поклонники.

«И даже если подшофе? Вам-то что? Представляю, Александра спрашивает своих подписчиков: „Уважаемые, можно мне с супругом выпить бокал шампанского на НГ?“ Эта хамоватость убивает…» — высказалась одна из фанаток звезды.