Звездный стиль

Фигура «утонула»: Савельева промахнулась с размером брючного костюма

Певица посетила показ известного дизайнера в рамках Недели моды в Москве.

Фигура «утонула»: Савельева промахнулась с размером брючного костюма
Саша Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева не так давно вернулась из Израиля. Там она успела отдохнуть, сделать пикантные фото в Мертвом море и побывать на свадьбе своей падчерицы Анастасии. Певица светилась от счастья рядом со своим мужем Кириллом Сафоновым, а также когда гуляла с сыном Леоном. К слову, после родов прошло всего полгода, но артистка успела вернуться в форму, что и демонстрировала на фото в купальнике.

А накануне Саша решила выйти в свет. Она оставила наследника на попечение Сафонова, а сама посетила показ дизайнера Сергея Сысоева. Для появления на публике девушка выбрала наряд из его коллекции. Она облачилась в черный костюм свободного кроя, отдав предпочтение объёмным брюкам и пиджаку с декором в виде цветов. Образ Савельева дополнила белой сорочкой и черными лаковыми ботинками. Наряд ей был не по размеру и скрыл стройную фигуру звезды.

Но похоже, что возлюбленному девушки ее образ пришелся по душе. «Никогда так не делала, но муж сказал, что ему нравятся все три фотографии и выбрать одну он не может», — написала она, поделившись снимками.

На кадрах Саша позировала в своем костюме оверсайз в гримерке. Образ дополнила объемная укладка. Поклонники восхитились не только нарядом певицы, но и ее прической. «Вам и чёлка так к лицу», «Моложе что ли стала», «Да, одна шикарный другой! Лично я, как и ваш супруг, тоже не могу определиться, они все неразрывны между собой», «Вообще с чёлкой вам в сто раз лучше. А без чёлки вы старовато выглядите», — высказались подписчики.

Отметим, что наряды в стиле оверсайз стали очень популярны в этом году. Ко всему прочему, многие артисты, включая Светлану Ходченкову, не бояться носить мужские костюмы. Даже в них актрисы выглядит очень женственно.

А вам понравился образ Савельевой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильМодные трендыСаша Савельева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фигура «утонула»: Савельева промахнулась с размером брючного костюма
Интересно?
Поделись с друзьями: