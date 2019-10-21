Фигура «утонула»: Савельева промахнулась с размером брючного костюма

Александра Савельева не так давно вернулась из Израиля. Там она успела отдохнуть, сделать пикантные фото в Мертвом море и побывать на свадьбе своей падчерицы Анастасии. Певица светилась от счастья рядом со своим мужем Кириллом Сафоновым, а также когда гуляла с сыном Леоном. К слову, после родов прошло всего полгода, но артистка успела вернуться в форму, что и демонстрировала на фото в купальнике.

А накануне Саша решила выйти в свет. Она оставила наследника на попечение Сафонова, а сама посетила показ дизайнера Сергея Сысоева. Для появления на публике девушка выбрала наряд из его коллекции. Она облачилась в черный костюм свободного кроя, отдав предпочтение объёмным брюкам и пиджаку с декором в виде цветов. Образ Савельева дополнила белой сорочкой и черными лаковыми ботинками. Наряд ей был не по размеру и скрыл стройную фигуру звезды.

Но похоже, что возлюбленному девушки ее образ пришелся по душе. «Никогда так не делала, но муж сказал, что ему нравятся все три фотографии и выбрать одну он не может», — написала она, поделившись снимками.

На кадрах Саша позировала в своем костюме оверсайз в гримерке. Образ дополнила объемная укладка. Поклонники восхитились не только нарядом певицы, но и ее прической. «Вам и чёлка так к лицу», «Моложе что ли стала», «Да, одна шикарный другой! Лично я, как и ваш супруг, тоже не могу определиться, они все неразрывны между собой», «Вообще с чёлкой вам в сто раз лучше. А без чёлки вы старовато выглядите», — высказались подписчики.

Отметим, что наряды в стиле оверсайз стали очень популярны в этом году. Ко всему прочему, многие артисты, включая Светлану Ходченкову, не бояться носить мужские костюмы. Даже в них актрисы выглядит очень женственно.

А вам понравился образ Савельевой?