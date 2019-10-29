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Хоакин вне конкуренции: вездесущая Бузова устроила фотосессию в образе Джокера

Певица выбрала необычный наряд для встречи Хеллоуина. Но Феникс круче.

Хоакин вне конкуренции: вездесущая Бузова устроила фотосессию в образе Джокера
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Неожиданный образ выбрала теледива Ольга Бузова для встречи Хеллоуина. Еще вчера она хвасталась образом колдуньи Малефисенты, когда один из ее поклонников обработал в фотошопе лицо главной героини фантастической сказки, Анджелины Джоли, подставив вместо нее лицо российской певицы. Казалось бы, вот оно — образ готов. Но Ольга вновь удивила фанатов. Уже на следующий день она примерила на себе образ актера Хоакина Феникса из фильма «Джокер».

Певица пугала людей, скакала по офису редакции, предложившей ей этот эксперимент, забиралась на столы и очень удивляла своим видом всех вокруг. Рассказывать бессмысленно, смотрите сами, как это было:

Поклонники Ольги в комментариях к посту показали свое удивление и восхищение:

«Просто нереально», — пишет mariapoga_. «Просто лучшая! Ольга… как всегда ты шедевральна», — вторит ей baryshev_n.

Напомним, еще до своего выхода фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом побил все рекорды среди картин по кинокомиксам, его рейтинг на IMDb составлял 9,7 из 10. А уже после выхода «Джокер» собрал более 1 миллиарда рублей только в России.

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Тэги:

ДжокерОльга БузоваХоакин Феникс
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Хоакин вне конкуренции: вездесущая Бузова устроила фотосессию в образе Джокера
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