КИНО

«Джокер» стал самым популярным кинокомиксом еще до премьеры

Фильм выйдет в прокат только через месяц, но уже имеет баснословный рейтинг.

«Джокер» стал самым популярным кинокомиксом еще до премьеры
Хоакин Феникс в роли Джокера. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом еще не вышел в прокат, а уже бьет рекорды. Как сообщает The Independent, на сегодняшний день это самый популярный кинокомикс: его рейтинг на IMDb составляет 9,7 из 10. Для сравнения, рейтинг картины «Мстители: Финал» на том же Интернет-ресурсе составляет 8,6, а великолепный «Темный рыцарь» Кристофера Нолана держит цифру 9.

Вероятно баллы, набранные «Джокером», изменятся после выхода фильма в прокат, но такая популярность до широкой премьеры говорит о многом. В первую очередь, речь идет о том режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс представят не просто сольник о происхождении злодея из комиксов. Ожидается, что это будет глубокое переосмысление культового персонажа DC. Вполне возможно, что заклятый враг Бэтмена в итоге станет популярнее самого человека в костюме летучей мыши. По крайней мере, исполнитель главной роли вложил всю душу в образ клоуна-психопата, о его вхождении в роль уже немало написано.

Напомним, что выход фильма в России запланирован на 3 октября 2019 года.

А какой у вас любимый кинокомикс?

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«Джокер» стал самым популярным кинокомиксом еще до премьеры
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