«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника

Певице презентовали ее лицо на постере голливудского фильма, но она, похоже, не уверена, как он правильно называется.

Ольга Бузова получила неожиданный подарок от поклонника. Один из ее фанатов обработал в «фотошопе» постер фильма «Малефисента 2», подставив вместо лица Анджелины Джоли лицо российской певицы. Звезда опубликовала коллаж на своей странице в Instagram, пожелав всем подписчикам плодотворной надели.

Также она хотела спросить, нравится ли она им в образе темной феи из диснеевской сказки, вот только имя героини нового фильма попутала и написала: «Малефестина».

Поклонники, конечно, не обошли вниманием ошибку Ольги, но все равно оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Наша Малефестина», — теперь называют Бузову ее фанаты.

Кстати, недавно во время гастролей певица получила еще один подарок. Жители Якутска презентовали Ольге настоящую бриллиантовую корону. Так что если с образом темной колдуньи ничего не выйдет, Бузова всегда сможет попробовать себя в роли злой королевы.