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«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника

Певице презентовали ее лицо на постере голливудского фильма, но она, похоже, не уверена, как он правильно называется.

«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника
Ольгу Бузову изобразили в роли злой волшебницы. Фото: globallookpress.com/

Ольга Бузова получила неожиданный подарок от поклонника. Один из ее фанатов обработал в «фотошопе» постер фильма «Малефисента 2», подставив вместо лица Анджелины Джоли лицо российской певицы. Звезда опубликовала коллаж на своей странице в Instagram, пожелав всем подписчикам плодотворной надели.

Также она хотела спросить, нравится ли она им в образе темной феи из диснеевской сказки, вот только имя героини нового фильма попутала и написала: «Малефестина».

Поклонники, конечно, не обошли вниманием ошибку Ольги, но все равно оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Наша Малефестина», — теперь называют Бузову ее фанаты.

Кстати, недавно во время гастролей певица получила еще один подарок. Жители Якутска презентовали Ольге настоящую бриллиантовую корону. Так что если с образом темной колдуньи ничего не выйдет, Бузова всегда сможет попробовать себя в роли злой королевы.

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«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника
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