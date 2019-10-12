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Россияне выложили за «Джокера» более миллиарда рублей

Лента стала одной из самых популярных в стране за последнее время.

Россияне выложили за «Джокера» более миллиарда рублей
Фото: Кадр из фильма "Джокер"

Фильм «Джокер» — одна из самых ожидаемых картин года по всему миру. Россия не стала исключением. Наши соотечественники загодя готовились к премьере и активно начали посещать все сеансы.

С момента начала проката ленту уже просмотрели почти 4 миллиона зрителей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), картина собрала более 1 миллиарда рублей.

По данным ТАСС, 634 млн рублей фильм собрал уже в первые выходные. До этого «Джокер» попал на 10 место в рейтинге IMDb.

Напомним, «Джокер» фильм об антагонисте супергероя Бэтмена из одноименного графического романа. Исполнитель главной роли в картине, Хоакин Феникс, перед съемками сбросил 52 килограмма веса.

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«Джокер»кинокинопрокатХоакин Феникс
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Россияне выложили за «Джокера» более миллиарда рублей
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