ЗВЕЗДЫ

Топурия наслаждается идиллией с возлюбленным в Баварии

Певица поделилась нежным снимком с Львом Деньговым.

Топурия наслаждается идиллией с возлюбленным в Баварии
Кети Топурия. фото: globallookpress.com/

Кети Топурия в этом году окончательно порвала отношения с Гуфом. Их попытка воссоединится оказалась неудачной. Вот уже несколько месяцев певица встречается с новым избранником — дипломатом Львом Деньговым. Еще весной она не знала, сколько ей нужно времени, чтобы снова влюбиться, но как оказалось, чувствам порой хватает одного мига, чтобы вспыхнуть. Недавно девушка рассказала, что уже познакомила дочку Оливию с новым парнем.

Как оказалось, сейчас Кети отдыхает в Германии. Она приехала туда вместе с возлюбленным. Пара остановилась в красивом домике, расположенном рядом с Национальным парком Берхтесгаден в Баварии. Днем певица гуляет по окрестностям среди пожелтевших листьев, а вечером греется у камина. На снимках запечатлен и новый избранник артистки. На одном из кадров она прижимается к его плечу, демонстрируя гармонию и идиллию.

фото: instagram.com/keti_one_official/

Похоже, что Топурия счастлива и ближайшие дни проведет на природе Деньговым. Поклонники восхитились тем, что даже на отдыхе певица выглядит очень стильно.

Пока многие настороженно относятся к ее возлюбленному. За плечами мужчины два брака. От первой супруги у него есть сын, а также восьмилетняя дочь. Последняя жена Льва говорила о нем нелестные слова в эфире одного из телешоу. Фанаты искренне надеются, что Кети не ошиблась в выборе спутника жизни и Деньгов не посмеет ее обидеть.

Сама артистка называет избранника Пашулей, так как его настоящее имя Павел Гузбанд. После неудачной карьеры артиста он решил сменить имя и фамилию.

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звездные романыКети ТопурияЛев Деньгов
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Топурия наслаждается идиллией с возлюбленным в Баварии
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